شكرا لقرائتكم خبر عن أخو عمرو يوسف لأبلة فاهيتا: ماكانش بيعرفنى على بنات وبكسبه فى البلاى ستيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل على يوسف، الأخ الأصغر للنجم عمرو يوسف، على إحد فقرات برنامج أبلة فاهيتا الذى يذاع حالياً على قناة ON E، ليتحدث حول أخيه ويتطرق إلى عدة أمور حولهما، منها أن عمرو كان مدلع أكثر منه في البيت، بالإضافة إلى أن عمرو يعتاد أخذ عربيته فى أكثر من مرة.

وأضاف "علي"، أثناء استضافة عمرو خلال الحلقة، أنه يهزمه في البلاي ستيشن، وتذكر موقفه معه حينما كان صغيراً، حيث اعتاد على عدم تعريفه للبنات الذى يعرفها مما كان يضايقه.

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وكانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏

كانت قناة E ON قد طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.