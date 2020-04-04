شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار: حفلات الأون لاين أصعب من الحفلات المباشرة مع الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المطرب علي الحجار، في مداخلة عبر "سكايب" فى برنامج "معكم" للإعلامية مني الشاذلي الذى يعرض على قناة CB، عن سعادته بهذا البرنامج لما يعطيه من طاقة إيجابية للمشاهد.

وقال الحجار: "قدمت الأسبوع الماضى أول حفل أون لاين للجمهور، وكنت سعيدا جدا بالتجربة، وستكون تلك الحفلة بداية لسلسلة حفلات أون لاين لكل أسبوع إلى أن تنتهى تلك الأزمة، وقد جاءت فكرة الحفلة بسبب اعتيادي على تقديم حفلات بشكل مستمر لمدة سنين طويلة، ورأيت أنه من واجبي أن أستمر في تقديم الحفلات لجمهوري، خاصة أنني أمتلك الاستديو وأمتلك أيضا فرقة عظيمة رحبت بالفكرة وترى أن ذلك واجبا عليها".

وأضاف أن حفلات الأون لاين أصعب بالنسبة له من الحفلات المباشرة مع الجمهور، فالجمهور على أى حال يعطى طاقة للمطرب، وكذلك تستقبل رد فعله في نفس الوقت، ولكن ردود الفعل في حفلات الأون لاين يأتى بعد انتهائها، وأنا تفاجأت بردود فعل الجمهور بعد الحفلة وقد تابعها أكثر من 120 ألف مشاهد.

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وعن قضائه لوقت حظر التجوال قال: "أنا ملتزم جدا بالحظر ولا أنزل سوى للضرورة فقط، وأصبحت أجتمع مع عائلتي بشكل أكبر، ومن خلال متابعتي مع ابني الذي يعيش في أمريكا عرفت أن الشعب المصري شعب قوي، وسيتخطي تلك الأزمة".

وأعلن الفنان على الحجار عن حفلته القادمة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء، وستكون لمدة ساعة تقريبا.