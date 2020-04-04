شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن حبيبة بن افليك الجديدة وصاروخ هوليود القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش النجم بن افليك حالياً سعادة كبيرة بسبب ارتباطه بالنجمة الشابة انا دي ارماس الذى أكد خلال تصريحات سابقة أنه وجد ضالته أخيراً فيها حيث وجدها مناسبة لحياته حالياً منذ الانفصال عن النجمة الكبيرة جينيفر جارنر قبل سنوات.



بن افليك وانا دي ارماس

وبسبب رغبة بن افليك في استكمال حياته مع انا دي ارماس فيحاول حالياً التقرب بينها وبين ابناءه من جينيفر جارنر من جانب آخر حيث بدأ في مطالباته لزوجته السابقة بالسماح لأبنائهم بمقابلتها، .. ولكن من هي أنا دي ارماس التي خطفت قلب بن افليك حالياً واستحوذت عليه، هذا ما نكشفه في السطور التالية من خلال عدة معلومات عنها.

أنا دي ارماس نجمة كوبية ولدت في دولة كوبا عام 1988 حيث تبلغ من العمر 32 عاماً.



ana-de-armas

فارق السن بينها وبين بن افليك كبير حيث يصل إلي 16 عام بالتحديد.

لمع نجمها وخطفت الأنظار عام 2015، وذلك من خلال فيلم Knock Knock الذي شاركت فيه إلي جانب النجم كيانو ريفز.

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نجحت مع كيانو ريفز مرة أخري، عام 2016 في فيلم Exposed، ونالوا وقتها نجاحاً كبيراً معاً.



انا دي ارماس

بدأ نجمها في اللمعان سريعاً حتي شاركت العام الماضى 2019 في ثلاثة أفلام دفعة واحدة هي على الترتيب The Informer، Wasp Network، Knives Out.

فيلم Knives Out بالتحديد شكل علامة مميزة لها حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً داخل شباك الإيرادات بالإضافة إلي تقييمات عالية من جانب النقاد والجماهير، واستحوذت النجمة الكوبية علي نصيب كبير من الإشادات بفضل دورها في الفيلم.

تشارك انا دي ارماس في بطولة فيلم جيمس بوند 25 مرة، والذى يشهد مشاركتها للمرة الثانية مع دانيال كريج بعد نجاحهما في Knives Out.