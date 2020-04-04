سلمى أبو ضيف أمام البحر وفراس سعيد يرسم.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة..

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بلإطلالة صيفية من أمام البحر.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"بلوزة" شفافة، وشعر بني انسيابي.

سلاف فواخرجي

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي جمهورها بصورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس من التايجر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

أماني كمال

نشرت الفنانة أماني كمال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

بلقيس فتحي

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شاركت المطربة اليمنية بلقيس فتحي جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "جمعة مباركة".

فراس السعيد

نشر الفنان فراس السعيد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يرسم إحدى لوحاته.

ويزو

نشرت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وشعر أشقر قصير.

ياسمين الخطيب

نشرت المذيعة ياسمين الخطيب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية من أحد المطاعم، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

عباس أبو الحسن

نشر الفنان عباس أبو الحسن صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: شمس بلدنا العظيمة ستحمي المصريين ، تلك المليئة بڤيتامين "د" تشع حرارة تدعو للبهجة في جمعة كثرت فيها دعوات ملايين القلوب أن يخرجنا خالق الكون من هذا النفق المظلم ،لن ننهزم".

جميلة عوض

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، حاملة في يدها باقة من الورود.