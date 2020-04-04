إيمي سالم ترقص ودانا حمدان تقلد نبيلة عبيد.. لقطات لحياة النجوم في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:



حرص عدد كبير من النجوم على إظهار حالتهم خلال فترة العزل المنزلي، بعد أن التزموا بإرشادات وزارة الصحة المصرية بالتزام البيوت، لأسبوعين تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.



الخليج 365 يعرض لكم أبرز تفاصيل حياة بعض النجوم في العزل المنزلي:

إيمي سالم



نشرت الفانة إيمي سالم مقطع فيديو، ظهرت فيه مع نجلها، وهما يرقصان على نغمات الرقصة الشهيرة "ohnanana"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

دانا حمدان



ونشرت دانا حمدان مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي تقلد الفنانة نبيلة عبيد، في شخصية "سونيا سليم"، بفيلم "الراقصة والسياسي".

حنان مطاوع

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شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصورة لـ"لقمة القاضي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".



وعلقت حنان مطاوع :"عمري ما شوفت ولا حشوف لقمة القاضي بالأشكال دي، ولا الطعم دا، عمايل جوزي حبيبي، إبداعات الحظر.

محمد محمود عبدالعزيز



نشر المنتج محمد محمود عبدالعزيز مقطع فيديو يجمعه بشقيقه كريم، والفنان شيكو، ظهروا فيه وهم جالسون في الشارع، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".



وعلق محمد: "لقاء قبل الحظر مع الحفاظ على المسافات، ربنا يعيدها على خير، إن شاء الله ويحفظنا جميعا".

كارول سماحة



وشاركت المطربة اللبنانية كارول سماحة جمهورها بمقطع فيديو، على حسابها بـ"تيك توك"، يجمعها بابنتها وهما يقلدان، أحد المشاهد.



وقالت كارول في الفيديو: "بص يا ابني اللي حصل حصل وما تقدرش تغيره، وترد ابنتها :"صح".