بالفيديو| بينهم كريم محمود عبدالعزيز.. أبناء النجوم يقلدون اَبائهم على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:



قام مجموعة من أبناء المشاهير، في الفترة الأخيرة، بتقليد اَبائهم بطريقة كوميدية، عبر برنامج "تيك توك"، حيث قام أحدهم بإعادة تجسيد مشهد سابق لوالده في أحد أعماله الفنية الشهيرة، ومنهم من شاركهم اَبائهم في هذه المشاهد.

"الخليج 365" يرصد لكم أبرز هذه الفيديوهات..

إيمي طلعت زكريا



شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا متابعيها، بمقطع فيديو جمعها بشقيقها عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الفيديو وهما يقلدان والدهما الفنان الراحل طلعت زكريا في مشهد يجمعه بالنجم محمد هنيدي، من فيلم "جاءنا البيان التالي".



وعلقت إيمي: "هي جت علينا إحنا، نعمل إيفهات بابا أحسن".

Advertisements



ماجد المصري



كما نشر الفنان ماجد المصري مقطع فيديو لنجله الأصغر آدم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يقلده في أحد المشاهد من مسلسل "زلزال"، الذي جمعه بالفنان محمد رمضان، وقد شاركه والده في الفيديو الذي جسد خلاله دور محمد رمضان، كما شاركت أيضا شقيقته الصغرى.



كريم محمود عبدالعزيز



فيما نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز مقطع فيديو، يقلد فيه والده الراحل الفنان محمود عبد العزيز، في أحد المشاهد من فيلم "الكيف"، وشاركه في المشهد الفنان سليمان عيد.



رضوى الشربيني