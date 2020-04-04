شاهد| أول إعلان لمسلسل دهب عيرة ليسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة هنادي مهنى إعلان عرض مسلسل دهب عيرة على قناة دبي، في رمضان المقبل.

وظهر في الإعلان أبطال العمل يسرا وبيومي فؤاد وحلا شيحة وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور.

وجاء الإعلان من أحد مشاهد العمل وهم يحتفلون بإحدى المناسبات، فيما اختتم بحديث الفنانة عبير صبري عن يسرا وهي تقول: "لازم تعرف إن الست دي مش بتحب حد، ومابتعملش حاجة لوجه الله".

العمل هو إنتاج مشترك بين العدل جروب والمتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.