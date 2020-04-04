بينها Spider Man 2.. خريطة أفلام السهرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تتنافس قنوات الأفلام هذه الأيام، لجذب قطاع كبير من الجماهير، بمجموعة متميزة من الأعمال التي نالت جوائز عالمية أو إيرادات ضخمة، وذلك كنوع من التسلية والترفيه في ظل التزام عدد كبير من جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة:

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في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم Jonah Hex، إنتاج عام 2010، بطولة جوش برولين، ميجان فوكس، جون مالكوفيتش، كوينتين تيرنبول، مايكل فاسبندر، وإخراج جيمي هيوارد.

تدور أحداثه حول صفقة يعقدها الجيش الأمريكي مع صائد جوائز، وهي أن تعطيه حريته مقابل أن يلاحق أحد الإرهابيين الذي يستعد لتدمير العالم، فترى على يستطيع إيقافه؟.



أما في تمام الساعة الـ12 من منتصف الليل، تعرض القناة فيلم Gullivers Travels، إنتاج عام 2010، بطولة جاك بلاك وإيميلي بلانت وجيسون سيغيل، ومن إخراج روب ليترمان.

رحلات جوليفر هي قصة تعتبر من أشهر أعمال الكاتب جوناثان سويفت، والذي يعتبره الكثير أعظم مؤلف إنجليزي ساخر. وتروي القصة حكاية لومويل جوليفر وهو طبيب إنجليزي بارد الأعصاب، ونادراً ما يبدي أي انطباع شخصي أو استجابة عاطفية عميقة.

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تعرض قناة "إم بي سي أكشن" في تمام الساعة 11 ونصف مساءً، فيلم Spider Man 2، إنتاج عام 2004، الفيلم كتبه ألفن سارجينت، من قصة كتبها كل من ألفرد جاو، مايلز ميلار، ديفيد كوب و مايكل تشابون، وهو تكملة للجزء الأول وله 3 أجزاء آخرى.

تدور أحداثه حول بيتر باركر، الذي يكافح للجريمة في شكل الرجل العنكبوت، يشعر بعدم السعادة وتبدأ حياته في الانهيار، بعد أن وجد الفتاة التي يحبها مغرمة بآخر، فهل يستطع جذبها نحوه؟.



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تعرض القناة في تمام الحادية عشر مساءً فيلم Nanny McPhee and the Big Bang، إنتاج عام 2010، هو فيلم عائلي كوميدي من إخراج سوزانا وايت.



تدور أحداث الفيلم عن امرأة تدعى إيزابيل ولها ثلاثة أطفال بينما يقاتل زوجها في الحرب ، وتعاني المرأة كثيراً مع أولادها المشاغبين، ويزيد عنائها بعد أن يزورها ابنَ أخيها من المدينة حيث لايتوقفان عن الشجار مع أولادها ، وتأتي مربية ساحرة تدعى ماكفي لترعى الأطفال، فلا يحبونها في البداية، لكنها تنجح في جعلهم متحابين ويساعدون بعضهم البعض، وبعد أن تتم مهمتها تهجرهم ويعود والدهم من الحرب بعد أن وصلتهم برقية يخبرون فيها أنه قد توفي في الحرب، ليكتشفوا في النهاية أن الخال فيل هو من زورها ليجبر إيزابيل أخته على بيع حصتها من المزرعة بعد أن فشلت محاولاته والاعيبه لإقناعها.

