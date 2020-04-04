فن ومشاهير

حقيقة إصابة بطل العشق الممنوع كيفانش تاتليتوج بفيروس كورونا

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبر بشأن إصابة الممثل التركي "كيفانش تاتليتوج" المعروف باسم "مهند"، بفيروس المستجد، ونقله إلى الحجر الصحي، مع إرتفاع الأعداد المصابة في تركيا بالفيروس وتجاوزها العشرة آلاف حالة.

 

ونشر "تاتليتوج" تدوينة يطمئن بها جمهوره، عبر حسابه

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الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، حيث قال:" مرحبا للجميع، أنا في المنزل مع زوجتي منذ 15 يوماً ولكن بسبب بعض الشكوك ذهبت إلى المستشفى ووضعوني تحت المراقبة، أرجوكم لا تقلقوا، أنا بخير وأنتظر نتيجة التحاليل، سأبقيكم على إطلاع بكل جديد، إبقوا بخير".

 


وكان قد أعلن الفنان التركي كيفانش تاتليتوج، أنه سيبقى في منطقة نائية لأسبوعين إلتزاماً بعدم الخروج جراء ، حيث قرر "تاتليتوج" الذهاب إلى المنزل الذي يمتلكه والموجود في إحدى الغابات القريبة من أسطنبول، للبقاء هناك بعيدا عن زحمة المدينة.

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