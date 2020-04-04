بسبب كورونا .. السيدة فيروز تصلي من أجل العالم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، ظهرت فيه المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز وهى تصلى من أجل العالم لرفع وباء فيروس كورونا المستجد.

وظهرت "فيروز" في الفيديو تقول: "يا رب تأمل صراخي استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي لأنى إليك اصلى اوزع صلاتي نحوك وانتظر أن تخلص الشعب البائس وانت تضئ سراجي الرب إلهى ينير ظلماتي لولا ان الرب معيني

لسكنت نفسى سريعا ارض السكوت".

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وحقق الفيديو على قناة "fayrouz productions"، على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، مشاهدات مرتفعة في ساعات قليلة، كما لاقى إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا سعادتهم برؤية فيروز، وبالاستماع مجددًا إلى صوتها، وكذلك عبر البعض عن تأثره الشديد بدعائها، وأكدوا أن

الفيديو جعلهم يبكون، ودعوا لها بالصحة: "الله يطول بعمرك"، "الله يديم نعمة فيروز علينا".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الخميس، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس فى عموم لبنان إلى 494 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التى تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة، وذكرت وزارة الصحة اللبنانية – في بيان– أن عدد الفحوصات التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغت 539 فحصا.