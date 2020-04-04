سعد لمجرد يوجه رسالة شكر إلى الملك محمد السادس بن الحسن

نشر الفنان سعد لمجرد صورة للملك محمد السادس بن الحسن، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وتوجه سعد برسالة شكر إلى الملك محمد السادس، قائلًا: شكرًا سيدي على كل هذه الاجراءات
يذكر أن الفنان سعد لمجرد طرح مؤخرًا كليب بعوان سلام، كما كسر الكليب حاجز الـ 36 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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