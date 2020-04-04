تعاون فني جديد يجمع أبو الليف بنجم أراب إيدول

نشر المطرب الشاب نجم برنامج أراب ايدول، محمد حسام مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". ظهر "حسام" في الصور بصحبة الفنان أبو الليف من إحدى إستديوهات التسجيل الصوتي، معلقاً:" من قلب الحدث وانتظرونا في حاجة بووووم الفترة اللى جاية ". التسجيل الصوتي، معلقاً:" من قلب الحدث وانتظرونا في حاجة بووووم الفترة اللى جاية ". Advertisements يذكر ان المطرب الشاب محمد حسام، سبق وشارك في برنامج المواهب الشهير "أراب ايدول"، وبعد مشاركته في البرنامج، تعاون مع الملحن الشاب مجدى سليم فى أغنية بعنوان "اعمل متعرفنيش"، ضمن ألبوم بعنوان "براجع نفسى"، والأغنية من كلمات محمد السباعى، وألحان مجدى سليم، وتوزيع تركى يحيى، وهندسة صوتية تركى يحيى، وتم التسجيل باستوديو ريكورد. "أراب ايدول"، وبعد مشاركته في البرنامج، تعاون مع الملحن الشاب مجدى سليم فى أغنية بعنوان "اعمل متعرفنيش"، ضمن ألبوم بعنوان "براجع نفسى"، والأغنية من كلمات محمد السباعى، وألحان مجدى سليم، وتوزيع تركى يحيى، وهندسة صوتية تركى يحيى، وتم التسجيل باستوديو ريكورد.

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