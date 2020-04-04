شاهد .. أمير كرارة في صورة تذكارية أيام المدرسة

نشر النجم أمير كرارة صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر كرارة في صورة تذكراية أيام المدرسة، كما طلب من جمهوره بالتعرف عليه من خلال الصورة، قائلًا: أنا

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مين الصف1، 2، 3 .. رقم كام من اليمين.

ومن ناحية أخرى ينتظر النجم أمير كرارة عرض مسلسل الإختيار، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أحمد العوضي، سارة

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