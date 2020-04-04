شاهد .. أمير كرارة في صورة تذكارية أيام المدرسة

نشر النجم أمير كرارة صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهر كرارة في صورة تذكراية أيام المدرسة، كما طلب من جمهوره بالتعرف عليه من خلال الصورة، قائلًا: أنا
ومن ناحية أخرى ينتظر النجم أمير كرارة عرض مسلسل الإختيار، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أحمد العوضي، سارةعادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، محسن صبري، معتز هشام، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.
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