رامي إمام يتحدى الملل-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر المخرج المصري ​رامي إمام​ على صفحته الخاصة فيديو يظهر لقطات له مع أولاده خلال ممارستهم ألعاب رياضية.

وعلّق إمام على الفيديو قائلا: "خلينا نعترف يا جماعة كلنا دلوقتي إن القعدة في البيت خلتنا نعرف قدرتنا الحقيقية على الصبر والتحمل عاملة ازاي.. وقد ايه اللي واحد شافه في حياته كوم واللي بيشوفه دلوقتي كوم تاني".

واضاف: "إنما برضه فيه جانب حلو وإيجابي.. لما أنت وولادك تتحدوا بعض في كل أنواع اللعبات الممكنة وتوصل بيكم المرحلة إلى أنكم تكونوا شبه في معسكر رياضي. ده برضه شيء مش وحش.. أصبح شعار المرحلة دي (آل إمام تتحدى الملل)".

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