ميرنا وليد - بيروت - نشرت مجموعة المناصرة السياسية غير الربحية "Represent Us"، فيديو للنجمة العالمية ​جينيفر لورانس​ الحائزة على جائزة الاوسكار، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف فيه الى توعية الناس حول فيروس كورونا.

وقالت جينيفر: "أولا أود التعبير عن دعمي للمتضررين من الوباء، وامتناني الكبير للعاملين في مجال الطوارئ والصحة الذين يخاطرون بحياتهم يوميا".

واضافت: "أفضل ما يمكننا فعله لمواجهة انتشار هذا الفيروس هو البقاء بالمنزل، لكن لا تزال هناك انتخابات في الأفق، ولم يستطع ملايين الأميركيين بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية".

وحثت جينيفر متابعيها على زيارة موقع مجموعة المناصرة السياسية التابعة لها، لكي يعبروا عن أرائهم عن الطريقة التي يريدون الإدلاء بصوتهم بواسطتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر رغم كورونا.. جينيفر لورانس توعي الناس على ضرورة الانتخاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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