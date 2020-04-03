أحد أشهر نجوم البوب في كوريا في أزمة بسبب كذبة نيسان

ميرنا وليد - بيروت - قدم أحد أشهر نجوم البوب في كوريا الجنوبية المغني ​كيم جايجونغ​ اعتذارا من الجمهور بعد ادعائه إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد-19) لتكون "كذبة اول نيسان أبريل".

وكان قد كتب المغني عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي أنه في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد لانه تجاهل تحذيرات الحكومة ثم اوضح ان الخبر مزحة بعد تعاطف الجمهور معه الكبير، فحذف المغني المزحة وبرر انه أراد من خلالها توعية الناس حول الفيروس.

وتعرض المغني البالغ من العمر 34 عاما لموجة من الانتقادات بسبب ما قام به.

ونشير الى ان متابعيه يبلغ عددهم 1.9 مليون شخص.

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