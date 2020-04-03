ممثل شهير ينجو من الموت بعد تعرّضه لحادث سير.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نجا الممثل والمخرج المصري ​محمد محمود​ من الموت، بعد تعرّضه لحادث سير، أثناء قيادة سيارته الخاصة صباح اليوم.

وكشفت زوجته ماجدة عبد العليم عبر صفحتها الخاصة، على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أن زوجها محمد محمود نجا من هذا الحادث المميت، وهو بصحة جيدة حالياً، كما نشرت صورة للسيارة التي تظهر أضرارها الجسيمة.

يُذكر أن محمود يشارك في مسلسل "بخط الإيد"، من تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل، ومن بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، ومحمد حاتم. كما يشارك في مسلسل "وصل أمانة"، من بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني.

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