سيلين ديون تحتفل بذكرى مرور 30 عاما على هذا الحدث-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشر فريق عمل النجمة العالمية ​سيلين ديون​ مجموعة من الصور القديمة لها وذلك على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق فريق العمل على الصور قائلا: "منذ 30 عامًا، أصدرت سيلين أول ألبوم لها باللغة الإنكليزية بعنوان "Unison" والذي حقق نجاحًا كبيرًا وكان يتضمن الاغنية الناجحة "أين ينبض قلبي الآن"Where Does My Heart Beat Now. هل تتذكروها؟"

أطلقت ديون أول ألبوماتها باللغة الإنكليزية في العام 1990، وكأغلب ألبوماتها باللغة الإنكليزية، كانت نتيجة تعاونها مع كاتب الأغاني والمعد والموسيقي دافيد فوستر.

وحقق Unison مبيعات كبيرة وصلت إلى المليون نسخة حول العالم.