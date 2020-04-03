تراند اليوم : بالصور..حقيقة تشوه وجه شيرين رضا بعد تعرضها لحادث

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة شيرين رضا، والتي ظهرت فيها بوجه مشوه، مما جعل الجمهور يستنتج أنها تعرضت لحادث في الفترة الأخيرة.

ومع البحث وجدنا أن شيرين رضا كعادتها كانت ترسم وشم على وجهها وجسدها، حيث نشر خبير التجميل مصطفى طارق، عدة صور للنجمة وهي تضع المكياج، ومن بينها رسومات تاتو على هيئة نجوم على الجانب الآخر من وجهها، بالإضافة لوشم وجه الرسامة المكسيكية الشهيرة فريدا كويلو على رقبتها.

وتعتبر شائعة الحادثة هي الثانية التي تلاحق شيرين رضا مؤخرًا، حيث تردد بعض الأنباء عن إصاتها بفيرس كورونا، خاصة بعد ما أثير عن خضوعها للتحيل أثناء تصوير مسلسل “ليه لأ” ووضعها في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتها.

كما ردت على هذه الشائعة، من خلال حسابها بـ”تويتر”، قائلة: “إشاعة يا جماعة، أنا بخير الحمد لله وربنا يشفي الجميع.. حقيقي ده مش وقت إشاعات وتريندات، ده وقت إننا نطمن بعض لحد ما الأزمة دي تعدي علي خير إن شاء الله”.

وتشارك رضا في مسلسل “ليه لأ”والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2020، وتدور أحداثه في 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك في البطولة هانى عادل وعمر السعيد، وهالة صدقي، ومحسن محيي الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، ومقرر عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان “جمجوم وفيديو” بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام في النصف الثاني من الشهر الكريم.

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