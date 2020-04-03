تراند اليوم : مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد يتحدى كورونا ويعلن مفاجأة

رغم إعلان كل مهرجانات العالم تقريبا التأجيل أو الإلغاء بسبب جائحة وباء كوفيد 19، فإن مهرجان مالمو للسينما العربية الذي يقام بالسويد بالتعاون مع معهد الفيلم السويدي في أغسطس 2020 أعلن عن قبول المشروعات المختارة للمشاركة في دورته الجديدة.

وفي بيان صحفي له، قال المعهد إن التقدم للمشاركة يتيح دعم 5 مشروعات في مسابقة منحة تطوير الأفلام الروائية الطويلة، و3 مشروعات في مسابقة منحة تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة، بالإضافة لـ 5 مشروعات في مسابقة منحة تطوير الأفلام القصيرة.

وسيتم دعوة ممثلين عن كل مشروع فيلم روائي يتم اختياره، بالإضافة إلى ممثل واحد من كل مشروع فيلم وثائقي وفيلم قصير يتم اختياره، لحضور مهرجان مالمو للسينما العربية 2020 والمشاركة في منتدى سوق مالمو المقام في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر المقبل.

وسيكون بإمكان ممثلي المشروعات المشاركة في جلسات العرض التقديمي وعقد اجتماعات فردية مع لجنة تحكيم المنحة، كما ستتاح لهم فرصة مقابلة المنتجين المشاركين المستقبليين من دول الشمال والعالم العربي، فضلاً عن مجموعة من أهم الخبراء وممثلي صناديق الدعم ومؤسسات الأفلام من جميع أنحاء العالم.

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ويتم الإعلان عن اسم المشروعات المختارة لتلقي الدعم خلال الحفل الختامي لمنتدى سوق مالمو في 11 أكتوبر 2020

محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية ومنتدى سوق مالمو، علق على استمرار المهرجان قائلا: “نعلن عن قبول طلبات المشاريع السينمائية والعالم يعيش بأكمله وباء فيروس كورونا، متمنيا تجاوز هذا الوباء بأسرع وقت، ونأمل أن يقام مهرجان وسوق مالمو في أكتوبر المقبل في موعده وقد مرت تلك الغيمة على العالم بسلام”.

وأضاف قبلاوي: “الحياة لا بد أن تستمر، لذلك فريق المهرجان يعمل لإقامة فعاليات المهرجان ويستعد لاستقبال جميع ضيوفه من السينمائيين والإعلاميين بعد تعافي العالم من هذا الفيروس الخطير”.