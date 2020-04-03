تفاصيل أغنية شيرين الجديدة "مش قد الهوى"

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن اقتراب طرح أحدث أغنياتها "مش قد الهوى" وذلك على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

"مش قد الهوى" من كلمات:محمد الغنيمي، ألحان:محمد رحيم، توزيع:أحمد إبراهيم، ومن المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة على قناة شيرين الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال شرين الغنائية كانت أغنية "الحب خدعة" التي قدمتها باللهجة الخليجية، من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ألحان: صادق الشاعر توزيع: وليد فايد.

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