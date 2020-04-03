أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن اقتراب طرح أحدث أغنياتها "مش قد الهوى" وذلك على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
"مش قد الهوى" من كلمات:محمد الغنيمي، ألحان:محمد رحيم، توزيع:أحمد إبراهيم، ومن المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة على قناة شيرين الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
يذكر أن آخر أعمال شرين الغنائية كانت أغنية "الحب خدعة" التي قدمتها باللهجة الخليجية، من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ألحان: صادق الشاعر توزيع: وليد فايد.
قد يهمك أيضا:
شيرين عبد الوهاب توجه رسالة مؤثرة لـ توفيق عبد الحميد
ريهام حجاج تستعين بـ شيرين عبد الوهاب بسبب فيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل أغنية شيرين الجديدة "مش قد الهوى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.