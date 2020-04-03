برومو تشويقي لمسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان

مع اقتراب الموسم الدرامي لرمضان 2020، بدأت الحملة الدعائية لبعض المسلسلات وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي وبعض القنوات على التلفاز.

عرض منذ ساعات البرومو الرسمي لمسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، بالإشتراك مع مجموعة

من الفنانين ومنهم "أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، بدرية طلبة، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحمد داش"، ومن تأليف وإخراج: محمد سامي.

يذكر ان رمضان قد شارك في الموسم الدرامي لرمضان 2019 من خلال مسلسله "زلزال" وشاركته البطولة بعد غياب الفنانة ح شيحا بالإضافة إلى عدد من النجوم "ماجد المصري، هنادي مهنى، حسام داغر، يوسف عثمان، محمود حجازي، أحمد صيام"، ومن تأليف:عبد الرحيم كامل، إخراج:إبراهيم فخر.

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