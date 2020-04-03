فيروز تصلي من أجل العالم في زمن كورونا

تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو للمطربة اللبنانية فيروز، وهي تؤدي الصلاة من أجل الدعاء برفع وباء كورونا عن العالم.

وظهرت فيروز، وهي تجلس على كرسي وتحمل كتابا، في منزلها، وتردد بعض الأدعية الدينية التي تدعو بها الله لرفع هذا الوباء عن الشعوب.

يذكر أن رواد السوشيال ميديا، تداولوا صورة للنجمة فيروز بالكمامة، وفي الخلفية أغنيتها الشهيرة "خليك بالبيت"، لمواجهة فيروس كورونا.

تقول كلمات "خليك بالبيت": "خليك بالبيت هلق حبيت .. رح كون وحيدي وحدي فليت .. الله يخليك خليك بالبيت خليك .. خليك بالبيت هلق حبيت ,, رح كون حبيبي وحدي فليت .. الله يخليك خليك بالبيت خليك ,, خليك لا تروح مشتاقة ليك .. خليك كتير حبيت عينيك .. و ما بعرف ليش و بغار عليك".

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