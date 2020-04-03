نشر الفنان محمد هنيدي عبر حساببه الشخصي بموقع "تويتر" صورة له أمام البحر، ما أثار الجدل حول كسره العزل المنزلي.
وأعاد هنيدي نشر الصورة، مرة أخرى، وعلق: "الصورة كانت من شهر وملتزمون بالحجر الصحي بس في السرير بسبب ميكروب في المعدة".
يُذكر أن الفنان محمد هنيدي يعمل حاليا على فيلم النمس والأنس، الذي يجمعه بالمخرج شريف عرفة.
قد يهمك ايضاً:
أحمد السقا يستعيد ذكريات همام في أمستردام بصحبة هنيدي
محمد هنيدي يسخر من ترامب على "تويتر"
كانت هذه تفاصيل خبر هنيدي يعلن إصابته بميكروب في المعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.