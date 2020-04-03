هنيدي يعلن إصابته بميكروب في المعدة

نشر الفنان محمد هنيدي عبر حساببه الشخصي بموقع "تويتر" صورة له أمام البحر، ما أثار الجدل حول كسره العزل المنزلي.

وأعاد هنيدي نشر الصورة، مرة أخرى، وعلق: "الصورة كانت من شهر وملتزمون بالحجر الصحي بس في السرير بسبب ميكروب في المعدة".

يُذكر أن الفنان محمد هنيدي يعمل حاليا على فيلم النمس والأنس، الذي يجمعه بالمخرج شريف عرفة.

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