أكرم حسني يغني للعزل والزغبي تهاجم تيك توك

حرص عدد كبير من النجوم على إظهار حالتهم خلال فترة العزل المنزلي، بعد أن التزموا بإرشادات وزارة الصحة المصرية بالتزام البيوت، لأسبوعين تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

شيماء سيف

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهور بفيديو عبر حسابها على إنستجرام، لمجموعة من الفتيات الروسيات والأوكرانيات في حملتهن باللغة العربية للبقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا.

وظهرت سيف في نهاية الفيديو مع زوجها محمد كارتر، وحاولت تقليد الروسيات، لكنها لم تنجح، وضحكت هي وزوحها.

بشرى

وجهت الفنانة بشرى نصيحة لجمهورها لمنع أنفسهم من لمس وجههم باليد، من خلال صورة عبر حسابها على إنستجرام.

كما حرصت على نشر صورة أخرى عبر خاصية الاستوري توضح مشاهدتها لبرنامج أبلة فاهيتا بعد عودته في أولى حلقاته أمس.

نوال الزغبي

قالت الفنانة نوال الزغبي في مدخلة مع إحدى القنوات الفضائية إنها تحرص على التواجد في المنزل مع أولادها وصديقتها، مضيفة أنها لا تفضل تطبيق تيك توك، أنه يجب على الفنانين استغلال السوشيال ميديا لإفادة الجمهور.

أكرم حسني

شارك الفنان أكرم حسني فيديو عبر تطبيق تيك توك يغني فيه لحظر التجول على ألحان كعب الغزال.

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد فيديو للقاء لها مع برنامج "the insider بالعربي" وأوضحت أنها ملتزمة بالحجر المنزلي وتشاهد الأفلام وتلعب مع ابنتها وتتابع الأخبار.

مي سليم

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شنرت الفنانة مي سليم فيديو عبر حسابها على إنستجرام وهي ترقص في المنزل.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري صورة لها داخل منزله، وعلق: "هل تعلم أن رامي صبري غنى ده أنا خاصمت الشوارع في ساعة استجابة، خليك في البيت"

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