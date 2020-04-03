خاطر يشبه نفسه بوجدي العربي والميرغني بفاروق يوسف

وجه الفنان مصطفى خاطر، رسالة لصديقه حمدي الميرغني الذي احتفل قبل ساعات بعيد ميلاده، وشبه نفسه بالفنان وجدي العربي والميرغني بالفنان فاروق يوسف.

ونشر خاطر، صورة لهما من فيلم قديم عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "كل سنة وانت طيب يا دودي، واحشني جدا جدا،. وربنا يرجعك بألف سلامة.. معلش ملقتش غير صورة لينا من فيلم قديم.. قلت افكرك بالزمن الجميل".

يذكر أن مصطفى خاطر يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "وصل أمانة" ويشارك في بطولته علي ربيع ونهال عنبر، محمد ممدوح، محسن منصور"، وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف فاروق هاشم وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج "سينرجي".

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