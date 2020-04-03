شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. مايا دياب: "كورونا ما رح يقتلنا أكيد رح يزرع فينا محبة وحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة اللبنانية مايا دياب لجمهورها رسالة تفاؤل للتقليل من حالة الضيق والملل التى تسيطر على الجميع فى ظل ما يفرضه انتشار فيروس كورونا من إجراءات وقرارات صعبة، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "ما تزهقوا، ما تتعبوا إذا نحنا ببيوتنا كرمال سلامتنا وسلامة ولادنا وسلامة أهلنا وكل يلى منحبن".



مايا دياب

وتابعت "وإذا الناس عالطريق ما بهمن سلامتهم، عالقليلة خلينا نحنا الناس الأوعى يلي بتقدر تستوعب وجع الناس وجهل البعض تقدر تنقذ حياة بلد وحياة الناس يلي بدها تعيش والله عاطينا هالقدرة انو نتحمل زيادة لنبقى عايشين كرمال يلي منحبن".

وأضافت "كورونا ما رح يقتلنا أكيد رح يغيرنا للأحسن ورح يعطينا أولويات أحلى من يلي كانت عنا. كورونا عم يزرع فينا محبة وحب، كتار كانوا بحاجة انو يشوفوها ويشعروا فيها. كورونا عطانا حقيقة واضحة عن وجوه بعضنا.. متل ما هو وباء ومرض، خلي يكون حافز للحب والمحبة على وجه هالأرض".

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وكانت احتفلت الفنانة مايا دياب، بشفاء الفنانة هند البحرينية من فيروس كورونا، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" بدي قول ألف الحمد لله على سلامة الفنانة هند، اليوم عرفت انها قدرت تتغلب على كورونا ورح ترجع على بيتها! الله يحمي الجميع ويعطي القوة لكل يلي عم يحاربوا الفيروس".

وأطلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب برنامجها الجديد، والذى يحمل اسم "Side Talks ـ أحاديث جانبية مع مايا دياب"، والذي ابتكرته لمواكبة فترة الحجر الصحيّ التي يقضيها الجمهور في مختلف أنحاء البلاد العربية والعالم بسبب تفشّي وباء كورونا، وعُرضت الحلقة الأولى منه عبر تطبيق انستجرام عبر خاصيّة النقل المباشر حيث شاركها الجمهور وقائع البثّ، وكذلك استضافتها لأخصائية علم النفس للحديث عن الآثار النفسية التي تركها الحجر الصحي على مختلف العائلات.

تمحورت الحلقة حول جلوس العائلة في المنزل لسبب ليس بعادي، وإنما بسبب وباء كورونا الذي ضرب الأرض وشل حركتها بشكل كامل، وأجبر الناس على ملازمة منازلهم وهي الطريقة الوحيدة لحماية أنفسنا وتقليل نسبة الإصابات إلى أقصى حدّ.