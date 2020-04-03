شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: انطلاق مهرجان قابس سينما التونسى أونلاين من اليوم حتى 11 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة التونسية هند صبرى أن الدورة الحالية لمهرجان قابس سينما فن التونسى ستنطلق اليوم 3 أبريل "أون لاين" بسبب الظروف الحالية التى فرضها انتشار فيروس كورونا، وستستمر حتى يوم 11 أبريل عبر موقع المهرجان على الإنترنت.



هند صبرى

ونشرت هند فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تقول به "سينطلق مهرجان قابس سينما فن اليوم لكن ستكون بداية غريبة مثل العالم هذه الأيام العالم كله فى حظر.. التنقل مستحيل وقاعدين فى ديارنا نلتزم ببروتوكلات وزارات الصحة فى العالم ومنظمة الصحة العالمية، لكن لن نستسلم وستقام دورة مهرجان قابس سينما فن الحالية أون لاين كلها علي الإنترنت كل فعالياته ستعرض بالمجان لتكون السينما هي اللي بتهون علينا فى الظروف اللي بنعيشها".

وعلقت علي الفيديو قائلة :"تبدأ الدورة الإلكترونية من مهرجان قابس سينما فن، يمكنكم مشاهدة كل أفلام المهرجان بالمجان على http://gabescinemafen.com"".

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وأصدرت إدارة مهرجان قابس سينما فن التونسي في 13 مارس الماضي، بيانا صحفيا عن تأجيل فعاليات دورة 2020 بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.

وجاء فى البيان: "التزاما بما يحتمه السياق العام في البلاد وحرصا منا على سلامة جمهورنا وضيوفنا، يتوجه فريق قابس سينما فن إلى تحويل الدورة الثانية المبرمجة من 3 إلى 11 أبريل 2020 إلى مهرجان رقمي، حيث نعمل على استكمال الاستعدادات التقنية واللوجستية اللازمة لتأمين عروض ومسابقات الأفلام والفنون البصرية على المحامل الرقمية".

من ناحية أخرى كانت دعت النجمة هند صبرى لتحدٍ جديد لمحاولة التسلية فى العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع تفشى المرض، وأطلقت عليه اسم "تحدى الملل" وذلك بنشر صورة فى الطفولة.

وبدأت هند صبرى بنفسها ونشرت صورة لها فى طفولتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "تحدى الملل.. لازم نقعد فى البيت.. كلنا . كلنا عندنا صور من الطفولة ممكن نرجعلها.. أنا بدأت بصورة غالبًا فى فرح أوعيد.. ورونا صوركم"، معلنة تحدى كل من منة شلبى وسلمى أبو ضيف وكندة علوش وعمرو يوسف.