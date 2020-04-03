شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب آية قرآنية.. سامو زين يثير حيرة متابعيه على منصات التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب الفنان السورى سامو زين، فى انزعاج وحيرة متابعيه عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، عندما نشر الآية القرآنية "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"، دون الإشارة إلى أى حدث، ما جعل المتابعين يعتقدون أن لديه حالة وفاة وتساءلوا عن من توفى.





بعدها بدقائق قليلة، حذف الفنان السورى البوست المنشور، دون إبداء أسباب أو توضيح، ثم نشر منشور آخر لآية قرآنية هى: ‏"إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".





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من ناحية أخرى، كان قد طرح سامو زين، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أولى حلقات برنامجه لقة الأولى من برنامج "تشك تشك تشوك"، وتم تصويرها فى العاصمة الهولندية أمستردام، وهو عبارة عن جولة سياحية فى هولندا بالسيارة.

وقال سامو، عبر حسابه على إنستجرام "هلا صار فيكم تحضروا الحلقة الأولى من برنامج تشك تشك تشوك حصريا على اليوتيوب، الحلقة الثانية يوم الأحد نار نار نار ورح تولع بينا الله يعينى عليهم ويعينهم على اللى بدو يصير، إن شاء الله دايما تكونوا بخير ونحاول نرسم الابتسامة على وجوهكم حبايبي الله يحفظكم بتمنالكم مشاهدة ممتعة".





كما طرح سامو زين، مؤخرا كليب أغنيته الجديدة "صو صو"، وهى من كلماته بالمشاركة مع الشاعر أسامة عبد الهادى، ألحان معتز أمين، توزيع أسامة عبد الهادى، من إخراج إسماعيل الأبرص.

وكان النجم سامو زين قال فى وقت سابق، إن أغنية "الورد الأحمر" كانت نقلة كبيرة فى حياته، مضيفًا أن الأغنية من المحطات المهمة، التى لم يتخيل أنها تحدث ضجة كبيرة، وكان الفنان طرح ألبومه "الورد الأحمر" فى توقيت صعب جدا، وتم تأجيله لأكثر من 5 مرات، وبرغم ذلك حقق الألبوم نجاحا كبيرا، ونالت أغنية "الورد الأحمر" إعجاب الكثيرين، خاصة بعدما صورها بطريقة مبتكرة ومختلفة.