شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يغازل زوجته فى عيد ميلادها: كل سنة وإنتى طيبة وزى البدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد الفيشاوى بعيد ميلاد زوجته ندى الكامل، حيث غازلها بكلمات رومانسية وصورة لها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "كل سنة وإنتى طيبة وزى البدر المنور".



احمد الفيشاوي

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احمد الفيشاوي

وكان شارك الفنان أحمد الفيشاوى جمهوره لحظات قضاء وقته بالمنزل في ظل حظر التجول والحجر المنزلى الذى تشهده كل دول العالم لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، وظهر الفيشاوى خلال فيديو عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام"، أثناء تواجده بالمطبخ قائلا: أنا بحب أعمل حاجتين في البيت جدا وهما، أتبل اللحمة زى ما انتوا شايفين.. وأحب ألم الزبالة أوى".

ويستعد الفيشاوى خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم "الحارث"، حيث يجسد شخصية صحفى خلال الأحداث ومتزوج من ياسمين رئيس الذى تشاركه فى بطولة العمل، وتكتشف الزوجة خيانة زوجها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.

وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، حيث بدأ فريق العمل التصوير الشهر الماضى ويستمر صناعه فى التصوير خلال الفترة المقبلة لسرعة الانتهاء منه ودخوله عمليات المكساج والمونتاج استعداداً لطرحه فى السينمات.

كانت آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب واسر ياسين.