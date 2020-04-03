فن ومشاهير

عباس أبو الحسن يدعو لتصنيع الكمامات من بواقى القماش والتبرع بها.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن يدعو لتصنيع الكمامات من بواقى القماش والتبرع بها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان عباس أبو الحسن مبادرة مجتمعية فى ظل الأوضاع التى تعيشها مصر وبلدان كثيرة فى العالم، بسبب تفشى وباء فيروس الجديد "كوفيد 19"، وهى تصنيع "الكمامات" والتبرع بيها للملاجئ والجمعيات الخيرية كل حسب مقدرته، وقام بالبدء بنفسه فى هذه المبادرة.

91284900_10207333891862578_5989488132297326592_o
 

ونشر أبو الحسن، عبر حسابه على فيس بوك، صورا تظهر خطوات العمل فى تصنيع الكمامة حتى تعقيمها، صحبها بتعليق: "أنا بدأت بنفسى وبنتج فعليًا عدد معقول منهم، أى حد تحت إيده ماكينة خياطة أو عنده ورشة صغيرة يقدر يعمل من بواقى القماش كمامات / ماسكات قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام والتبرع بيها للملاجئ والجمعيات الخيرية كل حسب مقدرته".

 

91341942_10207333892462593_9155854459471921152_o
 

وأوضح أبو الحسن: "على يوتيوب عشرات الفيديوهات اللى بتوريك طرق سهلة جدا لتصنيع الماسكات، أهم نقطة هى مش بس تعقيم العامل والأدوات والمكان، إنما التأكد بنفسك من غسلها وتجفيفها، لقتل أى جراثيم أو فيروسات، بعد التصنيع كمان ووضعهم بنفسك فى أكياس معقمة".

 

91351676_10207333892142585_1906822865034936320_o
 

وتابع أبو الحسن: "غير المردود المجتمعى التكافلى والواجب على كل قادر، فى مردود نفسى حلو وخطير إنك بتساعد ومش مستسلم، يديلك قوة نفسية وقدرة على الصمود فى وقت كلنا حاسين بعجز كلى".

Advertisements

 

91509478_10207333891222562_4176647715863658496_o
 

من ناحية أخرى عبر الفنان عباس أبو الحسن عن استغرابه من الوضع الحالى بتعليق كوميدى، مشيرا أن العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع حوله من شخصية الجزار الشهيرة إلى تنظيف الصحون فى المنزل، حيث نشر صورة لمطبخ منزله عبر "إنستجرام"، معلقا: "ولم يكن ليعن بخيال أكثر الناس جموحًا أن يتحول الجزار من ذبح أنظمة بأكملها إلى تشطيب صحون.. برضه بأكملها.. يالها من جائحة".

 

91376524_10207333891582571_4545542993788010496_o
 

وشارك عباس أبو الحسن فى فيلم "أشباح أوروبا" مع النجمة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

 

91310848_10207333893262613_7339082292536541184_o
 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، وكانت الجهة المنتجة قد كشفت عن البرومو الرسمى للفيلم، الذى احتوى على مشاهد إثارة وتشويق وتفجير سيارات ومطاردات وخلافه، بالإضافة إلى ظهور هيفاء بشكل مختلف ومميز.

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز، فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عباس أبو الحسن يدعو لتصنيع الكمامات من بواقى القماش والتبرع بها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا