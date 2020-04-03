شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن يدعو لتصنيع الكمامات من بواقى القماش والتبرع بها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان عباس أبو الحسن مبادرة مجتمعية فى ظل الأوضاع التى تعيشها مصر وبلدان كثيرة فى العالم، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وهى تصنيع "الكمامات" والتبرع بيها للملاجئ والجمعيات الخيرية كل حسب مقدرته، وقام بالبدء بنفسه فى هذه المبادرة.





ونشر أبو الحسن، عبر حسابه على فيس بوك، صورا تظهر خطوات العمل فى تصنيع الكمامة حتى تعقيمها، صحبها بتعليق: "أنا بدأت بنفسى وبنتج فعليًا عدد معقول منهم، أى حد تحت إيده ماكينة خياطة أو عنده ورشة صغيرة يقدر يعمل من بواقى القماش كمامات / ماسكات قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام والتبرع بيها للملاجئ والجمعيات الخيرية كل حسب مقدرته".



وأوضح أبو الحسن: "على يوتيوب عشرات الفيديوهات اللى بتوريك طرق سهلة جدا لتصنيع الماسكات، أهم نقطة هى مش بس تعقيم العامل والأدوات والمكان، إنما التأكد بنفسك من غسلها وتجفيفها، لقتل أى جراثيم أو فيروسات، بعد التصنيع كمان ووضعهم بنفسك فى أكياس معقمة".





وتابع أبو الحسن: "غير المردود المجتمعى التكافلى والواجب على كل قادر، فى مردود نفسى حلو وخطير إنك بتساعد ومش مستسلم، يديلك قوة نفسية وقدرة على الصمود فى وقت كلنا حاسين بعجز كلى".

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من ناحية أخرى عبر الفنان عباس أبو الحسن عن استغرابه من الوضع الحالى بتعليق كوميدى، مشيرا أن العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع حوله من شخصية الجزار الشهيرة إلى تنظيف الصحون فى المنزل، حيث نشر صورة لمطبخ منزله عبر "إنستجرام"، معلقا: "ولم يكن ليعن بخيال أكثر الناس جموحًا أن يتحول الجزار من ذبح أنظمة بأكملها إلى تشطيب صحون.. برضه بأكملها.. يالها من جائحة".



وشارك عباس أبو الحسن فى فيلم "أشباح أوروبا" مع النجمة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.





وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، وكانت الجهة المنتجة قد كشفت عن البرومو الرسمى للفيلم، الذى احتوى على مشاهد إثارة وتشويق وتفجير سيارات ومطاردات وخلافه، بالإضافة إلى ظهور هيفاء بشكل مختلف ومميز.



عباس أبو الحسن

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "أشباح أوروبا" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز، فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وفى شهر رمضان الماضى.