تراند اليوم : سيتاريو كل سنة .. طرح إعلان ملسل محمد رمضان الجديد – اتفرج

طرح المخرج محمد سامي، الإعلان التشويقي الأول لمسلسل “البرنس” للفنان محمد رمضان، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، عبر قنوات mbc الفضائية.

يأتي ذلك بعدما تصدرت أغنية ” شارع أيامى” التي يغنيها مطرب المهرجانات حسن شاكوش لمسلسل النجم محمد رمضان الجديد” البرنس”، المقرر طرحه ضمن السباق الرمضانى المقبل، موقع يوتيوب في أقل من 24 ساعة، واحتلت المركز الأول في التريند، وحققت أكثر من مليون مشاهدة.

ونشر محمد رمضان الأغنية، أمس الاثنين عبر القناة الرسمية له بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي جاءت كلماتها كالآتي “على ناصية شارع إيامي ساكن مع أحزانى، قدام مني ساكنة آلامي وأنا وجع الحيط في الحيط، عذابي تملي واقف على الباب، وجراحي ياما من الأحباب، .بتخبط على قلبي ليلاتي”.

مسلسل “البرنس” تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبي.