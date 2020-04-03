تراند اليوم : مفيش مسلسل .. أحمد السقا يطرح برومو برنامجه الرمضاني الجديد – اتفرج

يستعد أحمد السقا، خلال الأيام المقبلة لتقديم برنامج تلفزيوني جديد بعنوان “إغلب السقا”.

ونشر السقا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام “، برومو البرنامج، الذي تدور فكرته حول عمل تحديات بين نجوم الفن، ومن المقرر أن يعرض البرنامج عبر شاشة mbc مصر، خلال موسم رمضان 2020.

يشار إلى أن أحمد السقا عرض له في شهر رمضان مسلسل “ولد الغلابة”، وشارك في بطولته محمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح.