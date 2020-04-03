تراند اليوم : بالصور – كيف يقضي شعوب العالم أوقاتهم خلال الحظر بسبب كورونا

مع توسع رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد، قد يراودك الفضول حول ما يفعله الناس خلال فترة المنزلي، خاصة أن بعضهم يعيش في حالة من الملل جراء حظر التجول.

لا يجول هذا السؤال في ذهنك وحدك، وإنما يراود المصور الفوتوغرافي، أداس فاسيلياسكس، وهو من دولة ليتوانيا، الفضول أيضاً حول ما يفعله الناس بمدينة فيلنيوس، وهي مسقط رأسه، من خلف نوافذهم.

بدأ فاسيلياسكس بتصوير حفلات الزفاف في عام 2004، لكنه سرعان ما قرر أن يحترف هذا المجال في عام 2011، وتدريس التصوير الإعلاني في كلية “Vilniaus” للتصميم.

بعد الإعلان عن فرض الحجر الصحي في ليتوانيا، ألغيت جميع الوظائف المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي في مجال الإعلان. الأمر الذي ترك فاسيلياسكس في حيرة من أمره حول ما يمكنه تصويره.

وبدوره، استخدم طائرة بدون طيار (درون) لتوثيق ما يفعله الناس، خلال فترة العزل الذاتي من نوافذهم وشرفات منازلهم.

يشعر العديد من الأشخاص بالملل الشديد عند الجلوس بالمنزل، وهذه الصور تساعد الناس على الاسترخاء ونسيان الأخبار المتداولة حول فيروس كورونا المستجد.

رغم أن التباعد الاجتماعي كان يشكل تحدياً بالنسبة للمصور، إلا أنه قرر استخدام الطائرة بدون طيار، للقيام بجولة حول منازل أصدقائه، دون أي تدخل بشري على الإطلاق.

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ويحرص فاسيلياسكس على التحدث مع الناس قبل التقاط صورهم، لابتكار أفكار أصلية لكل صورة ومناقشة تفاصيلها في وقت لاحق.

ويتحدث فاسيلياسكس عن “الأفكار الجنونية” التي يقوم بها الناس، فتارة تجدهم يرتدون ملابس تشبه الجنود، وتارة أخرى تجدهم معلقين على الحائط باستخدام شريط لاصق. ليس ذلك فحسب، وإنما استطاع المصور توثيق اللحظات الأولية للمولود الجديد مع والدته، في الوقت الذي منع الوالد من الدخول.

ولم يخل عمل المصور الفوتوغرافي من التحديات، أبرزها انعكسات النوافذ، حيث يحرص فاسيلياسكس على إيجاد الزاوية المثالية لتجنبها. وهناك أيضاً الأشجار الموجودة أمام النوافذ، والجيران الذين لا يحبذون فكرة تحليق طائرة بدون طيار حول منازلهم.

وبعد أن نالت الصور إعجاب العديد من الأشخاص عبر حساب فاسيلياسكس على فيسبوك، يملك المصور اليوم قائمة انتظار كاملة لأشخاص يريدون أن تُلتقط صورهم من شرفات منازلهم.

وتسعى هذه السلسلة الفوتوغرافية إلى إضفاء عنصر البهجة على قلوب الشعب الليتواني، خاصة في الوقت الذي يتصدر فيه فيروس كورونا المستجد عناوين الأخبار.