تراند اليوم : ببلاش .. تعالي إتفرج علي الموسم الرابع من مسلسل “La Casa de Papel”

أعلنت الشركة المنتجة عن طرح الموسم الرابع من مسلسل “La Casa de Papel” اليوم الجمعة، وذلك بعد أن تم ترويج العديد من الشائعات حول تأجيل عرض المسلسل خلال الأيام الماضية بسبب فيروس كورونا.

وما لا يعرفه الكثيرون أن مهمة البروفسير وباقي أفراد العصابة في الجزء الرابع من la case de papel هو سرقة لقاح فيروس كورونا الذي يهدد العالم من أحد المختبرات.

وتدور أحداث هذا المسلسل حول عملية سرقة وسطو مسلح تقوم به مجموعة من الأفراد، وهنالك الكثير من الأحداث المشوقة التي جعلت من المسلسل واحد من أشهر المسلسلات التي بات البحث عنها في الفترة الحالية بشكل كبير.

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