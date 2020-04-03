فن ومشاهير

تراند اليوم : ببلاش .. تعالي إتفرج علي الموسم الرابع من مسلسل “La Casa de Papel”

0 نشر
فارس طارق 0 تبليغ

Advertisements

أعلنت الشركة المنتجة عن طرح الموسم الرابع من مسلسل “La Casa de Papel” اليوم الجمعة، وذلك بعد أن تم ترويج العديد من الشائعات حول تأجيل عرض المسلسل خلال الأيام الماضية بسبب فيروس .

وما لا يعرفه الكثيرون أن مهمة البروفسير وباقي أفراد العصابة في الجزء الرابع من la case de papel هو سرقة لقاح فيروس كورونا الذي يهدد العالم من أحد المختبرات.

وتدور أحداث هذا المسلسل حول عملية سرقة وسطو مسلح تقوم به مجموعة من الأفراد، وهنالك الكثير من الأحداث المشوقة التي جعلت من المسلسل واحد من أشهر المسلسلات التي بات البحث عنها في الفترة الحالية بشكل كبير.

لمشاهدة الموسم الرابع اضغط هنا

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا