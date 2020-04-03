تراند اليوم : شريف رمزى وزوجته ريهام أمين يشاركان في تحدى الـplanck – فيديو

شارك الفنان شريف رمزي، جمهوره ومتابعيه، بتحدي جديد للياقة البدنية مع زوجته من داخل منزله أثناء قضاء فترة العزل الصحي في المنزل تنفيذاً للإجراءات الحماية والوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ونشر رمزي مقطع فيديو له وهو يؤدي تمارين البلانك مع زوجته الفنانة ريهام أمين عبر حسابه بموقع انستجرام، وكتب معلقاً “من ساعة ما دخلت التيك توم ده، وأنا مش عارف أطلع منه، ربنا يعدينا من الحظر والكورونا دى على خير”، فى إشارة منه إلى تطبيق التيك توك الذي قام بتصوير التحدي من خلاله.

وسرعان ما تفاعل عدد كبير من النجوم والمشاهير مع الفيديو الذي نشره رمزي مع زوجته في حديقه منزلهما، ووصل عدد مشاهداته لأكثر من 10 آلاف خلال دقائق، وكان من ضمن المعلقين النجمة نيللي كريم والفنان رشا مهدى، وآخرين.

وكان رمزي قد دشن منذ ايام حملة، لحماية الحيوانات الآليفة وعدم إلقائها في الشوارع بعد أن تخلى عدد كبير من الناس عن كلابهم وقططهم بسبب إشاعة تم تداولها بأن الحيوانات الآليفة تقوم بنقل عدوي فيروس كورونا المستجد للبشر.