تراند اليوم : حبس شقيقة فنانة شهيرة في فضيحة أخلاقية

أودعت السلطات الأمنية شقيقة فنانة شهيرة في أحد السجون، لتورطها في فضيحة أخلاقية، بتسريب صور مخلة وفيديوهات لفنانات ومشاهير وابتزازاهن، عبر حساب “حمزة مون بيبي”.

وألقت قوات الأمن المغربية، القبض على “ابتسام بطمة” شقيقة الفنانة الشهيرة “دنيا بطمة”، على خلفية قضية فضائح المشاهير المرتبطة بالحساب المثير للجدل “حمزة مون بيبي”.

وعلى الرغم من تورط الفنانة دنيا بطمة في القضية أيضًا إلا أن السلطات أخلت سبيلها على ذمة القضية بكفالة مع منعها من مغادرة المغرب، فيما تم حبس عارضة الأزياء المغربية عائشة عياش بعد ترحيلها من الإمارات، عقب طلب تسليمها من السلطات المغربية.

فيما أصدرت إدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش، بيانًا ترد فيه على معاملتها معاملة خاصة، مشيرة إلى عدم وجود أية معاملة تفضيلية للسجينتين (ا.ب) و(س.ج) على حساب أخريات، وذلك ردا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وموقع نشر الفيديوهات “يوتيوب” حول هذا الموضوع.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها، أنه على خلاف ما ورد في المقالات والفيديوهات المنشورة حول “وجود امتيازات خاصة بالسجينتين (ا.ب) و(س.ج) دون غيرهما”، فإنه لا وجود لأية معاملة تفضيلية لسجينات على حساب أخريات، مؤكدة أن إدارة المؤسسة السجنية حريصة على معاملة جميع النزيلات على نفس قدم المساواة وتمتيعهن بالحقوق التي ينص عليها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.