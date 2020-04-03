أمل حجازي: “من يريد الحج والعمرة هذا العام فليطوف حول بيوت الفقراء”

كتب امير فتحي في الجمعة 3 أبريل 2020 02:49 مساءً - علقت الفنانة اللبنانية امل حجازي على احتمال تأجيل شعائر الحج هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكتبت امل حجازي في تغريدة عبر حسابها على تويتر قائلة: “من يريد الحج والعمرة هذا العام فليطوف حول بيوت الفقراء” في إشارة الى مساعدة الناس المحتاجة بسبب الازمة التي يعيشها العالم أجمع.

وقد اثارت تغريدة امل حجازي اعجاب متابعيها مشددين على اهمية مساعدة الفقراء في هذه الظروف الصعبة.

يذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تنظر في تأجيل شعائر الحج السنوي في مكة المكرمة وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا، وستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 1798 التي لن يتم فيها اجراء شعائر الحج في الوقت المحدد.