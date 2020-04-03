أجواء كورونا تخيم على حفل عيد ميلاد رنا سماحة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد من أصدقاء الفنانة المصرية رنا سماحة، على الاحتفال بعيد ميلادها بشكل مفاجئ في منزلها وذلك رغم التحذيرات من تنظيم أي احتفالات خوفًا من عدوى انتشار فيروس كورونا.

وفاجئ الفنان محمد سراج الحضور بارتدائه بدلة عازلة وقناع يغطي الوجه كله، وذلك لمنع وصول عدوى كورونا له كما حرص كل الحضور على عدم ملامسة رنا أو السلام عليها، واحتفلوا بها مع الحفاظ على وضع مسافات بينهم.

رنا سماحة كانت قد خضعت لجلسة تصوير جديدة كشفت من خلالها عن عمرها الحقيقي وعلقت عليها قائلة: «انهارده اقدر اقول اني بقيت فتاه ثلاثينيه ..ايووه ...دلوقتي حالاً بقى عندي ٣٠ سنه..‎ومبسوطه وفخوره بكل يوم في عمري..‏‎سواء كان يوم حلو اتبسطت واستمتعت بيه .. ‎او يوم صعب وطلعت منه بدرس ف حياتي».

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من ناحية أخرى تعاقدت الفنانة رنا سماحة، رسميًا على المشاركة في بطولة مسلسل “جمع سالم” الذي يخوض بطولته الفنانة زينة، والمقرر عرضه في رمضان 2020 المقبل، وظهرت “رنا” داخل الكواليس بالحجاب، وحاملة “سبحة” بيديها.

“جمع سالم” تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته دلال عبدالعزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودي وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطي وبسنت شوقي وأحمد سلطان.

من ناحية أخرى، كان فيديو كليب «أميرة الحب» آخر أعمال رنا سماحة التي طرحتها على الساحة الفنية، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان.