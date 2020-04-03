نجل راغب علامة يتعرض لحادث سير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض “خالد” نجل الفنان اللبناني راغب علامة لحادث سير، يوم الخميس 2 إبريل، لحادث سير مروع، وذلك أثناء قيادته سيارته على طريق “ضبية – بيروت”.

سيارة نجل راغب علامة اصطدمت بسيارة أخرى كانت تسير بسرعة جنونية من الخلف، وهو م أدى إلى إنقلاب سيارة خالد.

الإعلامي اللبنانى سعيد حريرى، كشف تفاصيل الحادث قائلاً: “العناية الإلهية تنقذ خالد راغب علامة بعد تعرض سيارته التي كان يقودها السائق على طريق ضبية بيروت لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف مما أدى إلى انقلاب سيارة خالد رأساً على عقب وتعرضه لخدوش بسيطة”.

وطمأن الجمهور على صحة نجل الفنان اللبناني، حيث كتب على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “هو الآن سليم ومعافى، الف الحمدلله على سلامتك”.

وكان خالد علامة قد شارك محبيه بمقطع فيديو طريف، ظهر فيه يحمل والدته كبديل عن الأثقال التي يحملها خلال تدريباته في صالة الجيم.

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أما راغب فيبدو أنه تولى توثيق هذه اللحظات العائلية الطريفة، حيث ظهر صوته ضاحكاً ومشجعاً خالد خلال حمله في الفيديو الذي أرفقه نجل الفنان اللبناني بتعليق طريف كتب فيه: «جيت بدّي اتمرّن، بس ما لقيت أوزان... فحملت أمّي تمرّنت فيها تمرّنوا بالبيت، ما في شي ما بينحمل يا جماعة».

خالد ظهر في مقطع فيديو بعد الحادث، على صفحته بموقع “انستجرام”، مؤكدا لمتابعيه أنه بصحة جيدة ولم يصبه أي خدش، ووجه الشكر لكل من سألوا عنه.

حيث قال: “لكل من يسألون عني أهلي وعن صحتي.. الخبر مظبوط والحمد الله عدت على خير.. أنا بألف خير وما في ولا خدش.. شكرا ليكم”.

وفي أول تعليق لراغب علامة على حادث ابنه، كتب عبر حسابه على تويتر: “الحمد لله حبًا.. الحمد لله شكرًا.. الحمد لله رجاء وطاعة.. الحمد لله دائمًا وأبدا.. الحمد لله”.