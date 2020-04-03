كيلي جينر تحصد 13.7 مليون إعجاب بصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تسعي دائما نجمة تليفزيون الواقع والمليارديرة الأمريكية الشهيرة كيلي جينر، لتدليل ابنتها الوحيدة ستورمي، وهو ما تظهر به كيلي عادة و خاصة علي الـ SOCIAL MEDIA، ويبدو أن إلتزام كيلي جينر بالحجر المنزلي الذاتي خلال هذه الفترة جعل إهتمامها بستورمي ابنتها يزيد.

النجمة العالمية البالغة من العمر 22 عاما، نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي الشهير ” إنستجرام ” صورة لستورمي خلال الإستحمام، و قد ظهر وجهه الطفلة محاط بفقاعات الصابون، و علقت كيلي جينر علي الصورة فكتبت : انا أحب هذه الصورة “ وهي الصورة التي حصدت أكثر من 13.7 مليون LIKES خلال ثلاث أيام من نشرها علي إنستجرام .

وتعد كيلي جينر أصغر ميليارديرة في العالم، و تبرعت مؤخرا بمبلغ ضخم للتصدي لفيروس كورونا، فقد تبرعت بمليون دولار، لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعالجون المرضى الذين تم تشخيصهم بفيروس كورونا .

و لم تكن جينر النجمة الوحيدة التي تبرعت من أجل التصدي لفيروس كورونا فهناك عدد آخر من المشاهير اتبعوا نفس الخطوة و من ابرزهم ريهانا ورايان رينولدز و كيم كاردشيان و بليك ليفلي و جاي زد و غيرهم .

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وعلى جانب أخر، حرصت كيلي جينر، مؤخرا، على مشاركة متابعيها بأحدث صورة لها من داخل العزل الصحي المنزلى الذى تقضيه داخل منزلها، ورفعت النجمة صاحبة الـ 22 عاماً، الراية البيضاء في الاستسلام لحالة الملل التي تغلبت عليها في المنزل.

وسرعان ما استقبلت النجمة التي تمتلك أكثر من 168 مليون متابع عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، الكثير من التعليقات على صورتها، ونصحها الكثير من متابعيها بضرورة مشاركتها في موقع تطبيقات تيك توك لكسر حالة الملل التي تعيشها.

ومن جانب آخر، حققت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيلى جينر، مكاسب أكثر من مليار دولار بفضل خط Kylie Cosmetics الشهير، وهو ما دفعها للتبرع بمليون دولار، لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعالجون المرضى الذين تم تشخيصهم بالفيروس التاجي.

ويهدف هذا المبلغ بحسب تقرير منشور في صحيفة الديلى ميل البريطانية، إلى مساعدة الأطباء فى الحصول على أقنعة الوجه، ودروع الوجه ومعدات الحماية التي يحتاجونها لمساعدة المرضى، وقد علقت الطبيبة التى ولدتها ابنتها ستورمى، قائلة: “أنا عاجزة عن الكلام وعيني مليئة بدموع الفرح وقلبي غارق بالامتنان”.