رولا سعد تنتظر إنتهاء أزمة كورونا من أجل طرح أغنيتها الجديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت المطربة والنجمة اللبنانية رولا سعد، من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان” جننى”، وهي من كلمات الشاعر أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا.

ومن المقرر طرح الأغنية بموسم الصيف عقب الانتهاء من كل تفاصيلها من مكساج وماستر وانتهاء أزمة فيروس كورونا.

من ناحيه أخرى تأجل تصوير كليب رولا سعد، الذى يحمل اسم “ملكة فى الجمال”، وهى من كلمات الشاعر أسامة مصطفى، وألحان محمد محيى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومن إخراج زياد خوري.

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وكان من المقرر أن يتم تصوير الكليب في أوكرانيا وسوريا، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا وغلق المطارات، ولم يتم تحديد موعد تصويره حتى الآن اللبنانية رولا سعد.

وكانت رولا قد طرحت مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة “دكان شلاطة” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب”، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتيدة جلباب الفتاة الشعبية.

أغنية “دكان شلاطة” من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.