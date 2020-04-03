فيروز تصلّي من أجل العالم: اَللهُ مَلْجَأٌ لَنَا

في زمن الفصح المجيد وفي الوقت الذي يواجه العالم أزمة صحية خطيرة بسبب فيروس كورونا، أطلت السيدة فيروز لتوجه رسالة الى كل العالم تحت عنوان ” إلهي يُنير ظلمتي”.

وظهرت فيروز بعد غياب في فيديو، نُشر على الحسابات الرسمية للسيدة فيروز على مواقع التواصل، حيث ظهرت جالسة تصلّي من أجل العالم في هذا الزمن الصعب. وجاء في الرسالة التي اختارتها من “سفر المزامير” من الكتاب المقدس:

يارب، لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق

لكلماتي أصغ يارب. تأمل صراخي

استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي

أوجه صلاتي نحوك وأنتظر

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لأَنَّكَ أَنْتَ تُخَلِّصُ الشَّعْبَ الْبَائِسَ

لأَنَّكَ أَنْتَ تُضِيءُ سِرَاجِي. الرَّبُّ إِلهِي يُنِيرُ ظُلْمَتِي.

لَوْلاَ أَنَّ الرَّبَّ مُعِينِي، لَسَكَنَتْ نَفْسِي سَرِيعًا أَرْضَ السُّكُوتِ.

عند المساءِ، يبيتُ البكاءْ وفي الصباحِ ترنمٌ

وأنا قلتُ في طمأنينتي لا أتزعزعُ إلى الأبدِ

ثابتٌ قلبي يا الله، ثابتٌ قلبي

أغنّي وأرنّمُ…

أَعْطِنَا عَوْنًا فِي الضِّيقِ،

الرَّبُّ فِي السَّمَاءِ كُرْسِيُّهُ. اَلرَّبُّ فِي هَيْكَلِ قُدْسِهِ. عَيْنَاهُ تَنْظُرَانِ.

تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فِي كُلِّ حِينٍ يَا قَوْمُ. اسْكُبُوا قُدَّامَهُ قُلُوبَكُمْ. اَللهُ مَلْجَأٌ لَنَا..