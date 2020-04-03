بوسي شلبي تقضي الحجر في منزل نور الشريف.. وهذا ما تفعله مع ابنتيه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

حرصت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، على توثيق يومياتها في الحجر المنزلي وحظر التجول الموضوع على الجميع في بلادها، بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.

وخصّت بوسي، موقع "فوشيا" بيومياتها في الحظر، وكشفت عن كيفية قضاء وقتها في ظل شعور الجميع بالملل من الجلوس في المنزل لفترة طويلة، وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وقالت بوسي إن فترة حظر التجول يمكن استغلالها بشكل جيد، ليستفيد منها كل شخص بطريقة مثالية، فهي تحرص بشكل مبدئي على ممارسة رياضة المشي أسفل منزلها مباشرة.

وأضافت بوسي: "أعيش بمفردي في المنزل، وبما إننا نجلس في البيت لفترة طويلة، ولدي العديد من أصدقائي يعيشون بجواري، فأنا أقضي معظم الوقت في منزل الراحل نور الشريف".

ووثقت شلبي في مقطع فيديو، لحظة قيامها بتجهيز عجينة "الكفتة"، وكان يجلس بجوارها ابنتا نور الشريف، سارة ومي.

وكشفت سارة عن المقادير الخاصة بـ"الكفتة"، قائلة: "صباح الخير، المقادير على كل كيلو لحمة: بيضة، قطعة بطاطس مسلوقة، بقسماط مطحون، معلقة ونصف ملح، معلقة إلا ربع فلفل، معلقة حبهان مطحون، معلقة كسبرة، معلقة 7 بهارات، ونصف معلقة جوزة الطيب".

Advertisements

يذكر أن الإعلامية المصرية بوسي شلبي كانت زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث كشفت في وقت سابق لـ"فوشيا" عن حرصها على الذهاب في أول يوم من شهر رمضان إلى المدافن؛ لتكون بجوار قبر زوجها.

ومن المعروف عن بوسي شلبي، قربها الشديد من معظم نجوم الفن في مصر، خاصة الفنانات اللاتي عاصرن جيل زوجها الراحل، مثل إلهام شاهين وليلى علوي ولبلبة ودلال عبد العزيز وغيرهن.

وتحرص بوسي على التواجد في جميع المناسبات الفنية ودائمًا ما توثق فيديوهات خاصة للنجوم والنجمات عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وتعقد بعض اللقاءات الصحفية الخاصة بها، رغم أنها لا تعمل في أي قناة فضائية بالوقت الحالي.

وعلى الرغم من أن بوسي شلبي شخصية اجتماعية ولها العديد من الصداقات في الوسط الفني، إلا أن ذلك لا يمنع دخولها في مناوشات مع عدد من المشاهير الذين يطلقون تصريحات لا تعجبها، وكان من بينهم الإعلامية الكويتية فجر السعيد.

وكانت فجر قد نشرت صورة لبوسي في وقت سابق، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة حيث ارتدت فستانًا أبيض وشعرها تموج باللون الأشقر، ويبرز مكياجها ملامح وجهها، وعلقت قائلة: "مين دي؟" مع "رسمة" تعبّر عن الصدمة.

وردّت الإعلامية بوسي بأسلوب قاسٍ ودون تفكير طويل ليكون ردها "دي خالتك".