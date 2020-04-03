سوزان نجم الدين: أحاول تقوية لغتي الانجليزية أثناء الحجر.. وأتعلم "بيانو"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لطالما تميزت الممثلة السورية سوزان نجم الدين، بقدرتها على اختيار الأدوار التي تجسدها بدقة لامتناهية، مؤكدةً دومًا أنها تفضل الأعمال التي تقدم رسائل اجتماعية مفيدة.

فقد تألقت من خلال مشاركتها في المسلسل المصري «ابن أصول»، الذي حمل العديد من الرسائل سواء في التربية وهي من أهم الرسائل في الحياة، أحبت أن تنقلها إلى الجمهور من خلال الفن واللقاءات، وذلك باعتبار أن التربية السليمة للإنسان داخل الأسرة هي التي تحدد مواقفه عندما يصبح شابًا وعند احتكاكه الحقيقي مع الحياة.

وأكدت سوزان، خلال حديث صحافي، أنها «لم تشعر بالقلق أثناء تجسيد دور والدة الممثل حمادة هلال لأن الفنان يقدم كل الأدوار، ولا يشغله أي أمر آخر، مضيفة أن من يشعر بالخوف هو الفنان غير المتمكن من أدواته».

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وذكرت أن عودتها إلى الدراما المصرية لم تكن بدافع الوجود فقط، خصوصاً بعد فترة من التوقف الفني، مشيرةً إلى أنها ستشارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية عدة في سوريا ومصر والإمارات خلال الفترة المقبلة.

كما اعتبرت سوزان نجم الدين خلال الحديث عن «السوشال ميديا» إذ استطردت قائلة هو: «شر لا بد منه»، واعتبرته بمثابة سرطان انتشر في الوطن العربي وتغلغل في شرايينه وأصبح جزءاً من حياتنا لا نستطيع التخلص منه وللأسف لا بد من التعامل معه، بقدر المستطاع والمتاح من الوقت والأفكار.

تجدر الاشارة إلى أن الممثلة سوزان نجم الدين قد شاركت جمهورها عبر حسابها على "إنستغرام" بجلسة تصوير جديدة، كانت قد خضعت لها في لبنان قبل انتشار فيروس كورونا، وعلقت على الصور قائلة: "من جلسة تصوير خاصة ببيروت الحبيبة قبل كورونا فيروس، إن شاء الله ترجع هديك الأيام الحلوة وأحلى يارب".

من جهة ثانية، تعاقدت سوزان نجم الدين مع شركة سينرجي والمنتج أحمد عبد العاطي على الظهور كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي، وبطولة النجوم خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.