أوبرا وينفري تتدخل لمواجهة كورونا.. تفوقت على كل النجوم بتبرعها السخي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وسط استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 في أنحاء دول العالم وبينها أمريكا، والتي أصبح أعداد المصابين فيها بالفيروس يفوق الـ 200 ألف مصاب، أعلنت مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفري، عن مساعدة بلادها ماليًا مع استمرار الوباء في التأثير سلبًا على الحياة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت أوبرا وينفري، البالغة من العمر 66 عامًا، إنها ستتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لمواجهة كورونا والمساهمة في جهود تخفيف آثار فيروس كورونا، ويشمل ذلك مشروعًا جديدًا يساعد في تقديم الطعام للأمريكيين المعرضين للخطر مع استمرار تفشي الفيروس لدعم المواطنين والمدن في جميع أنحاء البلاد.

وجاء في رسالة أوبرا وينفري وفقًا لـ"ديلي ميل" البريطانية: "أنا أتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار بشكل عام لمساعدة الأمريكيين خلال هذا الوباء في المدن في جميع أنحاء البلاد وفي المناطق التي نشأت فيها".

وبيّنت "وينفري" أنها ستخصص مليون دولار لصندوق الغذاء الأمريكي، الذي يهدف إلى التأكد من حصول الجميع على الطعام، إذ يأتي إعلان أوبرا وينفري عن هذه المبادرة لإحدى أثرى نساء الولايات المتحدة وأكثرهن تأثيرًا.

ومؤخرًا سقطت سيدة البرامج الحوارية أوبرا وينفري بشكل عنيف على المسرح أثناء حديثها خلال منتدى "حياتك تحت المجهر"، ضمن فعاليات رؤيتها لعام 2020 التي أطلقتها مؤخرًا.

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وتداول كثيرون مقطع فيديو من الفعالية التي استضافتها مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية، حيث ظهرت أوبرا وهي تتحدث على المسرح عن القدرة والتوازن وكيفية التعامل مع الصعوبات في الحياة.

وقالت أوبرا قبل سقوطها مباشرة: "القدرة بالنسبة لي تعني أن كل الأشياء في حالة توازن، والتوازن لا يعني أن كل الأشياء متساوية في كل الأوقات".

وكانت وينفري تسير على المسرح ممسكة بالميكروفون، ثم فجأة تعثرت فيما يبدو بسبب حذائها، وسقطت على وجهها ويدها بشكل عنيف.

وتداركت أوبرا الموقف ومازحت الحاضرين قائلة: "آسفة، يبدو أنني اخترت الحذاء الخاطئ".

وكانت أوبرا وينفري كشفت عن كرهها ليوم عيد الحب، قائلة في مقال نشرته إحدى المجلات تحت عنوان "ما أعرفه بالتأكيد"، إن صديقًا قديمًا "دمر" ذلك اليوم في مخيلتها، وعلى الرغم من مرور سنوات على انتهاء العلاقة بينهما، إلا أنها أعلنت منذ ذلك أن يوم 14 شباط/فبراير سيكون له دلالة سلبية عندها.

وقالت وينفري: "العديد من الأشخاص يرون بأن يوم الحب هو أكبر أيامهم ويستعدون له جيدا ويخططون له، لكنني لم أكن منهم منذ كنت متسابقة شابة في مسابقة ملكة جمال أمريكا للسود".