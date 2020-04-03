رويدا عطية: هكذا اهتم بطفلي.. وأختار هؤلاء النجوم لقضاء الحجر معهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

مثلما أعطت لفنها ولموهبتها كل جهدها وطاقتها في بداية مشوارها الفني لتصبح واحدة من أهم نجمات سورية والوطن العربي، اليوم تعطي النجمة رويدا عطية كل وقتها وجهدها لتربية وحيدها زين خطوة بخطوة.

وبظل كل انشغالات الأمومة التي تقع على عاتق رويدا، كان لـ فوشيا حصة من وقتها، فأطلت علينا بهذا اللقاء الحصري من داخل منزلها، وأرجعتنا بعفويتها إلى أيام الجمال البريء والطبيعي إذ اختارت رويدا أن تتوجه لمتابعي فوشيا بجمالها الطبيعي دون أي تبرج أو تكلف وتكون كما ظهرت دوماً واثقة من نفسها ومقوماتها.

رويدا عطية أكدت لـ فوشيا أنها تمر بمرحلة دقيقة مع طفلها زين الذي بدأ يتعلم المشي حالياً وبالتالي مهمتها صعبة بملاحقته على الدوم خوفاً من أن يقع أو يصاب بأي أذى.

وعن أزمة الكورونا التي تعصف بالعالم بأسره اليوم كشفت رويدا لـ فوشيا أنها لا تعاني من وسواس الكورونا ولو قيمنا خوفها من الكورونا من واحد إلى عشرة فنتيجة رويدا ستكون اثنان على عشرة وقالت: "أعقم كل الأغراض من حولي وأقوم بكل سبل الوقاية وللصراحة لا أستقبل أي زوار ولا أخرج من المنزل نهائياً إلا للسوبر ماركت".

ونفت الفنانة السورية أن تكون الخلافات قد زادت بينها وبين زوجها خلال فترة الحجر والسبب هو تواجد كل منهما ببلد، فهي مقيمة في بيروت وزوجها في بلد أخر وبالتالي ينحصر تواصلهما عبر الهاتف.

Advertisements

وكانت رويدا عطية حاسمة برأيها بضرورة إخبار الفنان لجمهوره في حال إصابته بالكورونا وقالت: "أكيد يجب أن يصرح لأن الفنان هو صوت الشعب والناس تنتظر منه الدقة والمصداقية بالحديث عن سبل العلاج والوقاية".

وعندما عرضنا على رويدا إمضاء الحجر مع ثلاثة فنانين فاتجهت فورا لمبدعي الكوميديا واختارت دريد لحام، عادل إمام وأحمد حلمي وعن اختيارها قالت: "مع احترامي لكل الفنانين إنما أفضل إمضاء الحجر مع أشخاص لديهم حس كوميدي عالٍ، ولا أفضل الشخصيات الدرامية في هكذا موقف".

وأشارت رويدا لـ فوشيا إلى أنها أجلت طرح مجموعة الأغاني التي سجلتها قبل فترة بسبب أزمة الكورونا كونها تؤمن بأن الفترة الحالية ليست مناسبة لإصدار أي جديد.

وعن عملها الغنائي الأخير (حدا تاني) الأغنية التي تميزت بجرأة موضوعها فقد كشفت رويدا بأنها كانت قد رفعت مستوى توقعاتها لهذه الأغنية كونها أغنية رائعة على حد وصفها وأضافت: "سأقوم بتكرار تجربة الموضوعات الجريئة بأغنياتي وسأدخل الأستوديو لتسجيل عمل غنائي جديد بعد مرور هذه الفترة الصعبة".