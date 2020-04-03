شكرا لقرائتكم مطربة أرب آيدول.. ثاني حالة كورونا بالوسط الفني المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تمر أيام على الإعلان عن إصابة الفنانة رولا محمود بفيروس كورونا المستجد، حتى شهد الوسط الفني المصري الإعلان عن ثاني إصابة بالفيروس.

بعدما أعلنت المطربة إيناس عز الدين عن إصابتها بالفيروس، من خلال بث مباشر ظهرت فيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث أكدت أنها كانت في المغرب قبل ثلاثة أسابيع، وكانت تعاني من أزمة في العودة بعد إغلاق الطيران في المغرب، وظلت ليومين في المطار حتى تمكنت من العودة.

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إلا أنها بعد أيام من عودتها بدأت تشعر بأعراض ترتبط بالفيروس المستجد، لكنها لم تفكر في كونها مصابة، سوى حينما زادت عليها الأعراض الخاصة بالسعال الشديد وضيق التنفس وآلام الجسد والصداع.

وفوجئت باتصال هاتفي من وزارة الصحة المصرية، حيث أخبروها أن مصابا بفيروس كورونا كان على متن الطائرة التي استقلتها في رحلة العودة.

وأوضحت الفنانة التي عرفها جمهور الوطن العربي من خلال مشاركتها في برنامج "أرب آيدول"، أن الوزارة طالبتها بالتزام الحجر المنزلي في هذه الفترة.

وطالبت الجميع بألا يصابوا بالذعر أو الهلع لأن هذه الأمور تدفع البعض إلى توهم المرض، مشيرة إلى كونها تتعاطى دواء الباراستيمول حينما تزداد لديها الأعراض، كما تلتزم بتناول الأطعمة التي تقوي المناعة من أجل مواجهة الفيروس.