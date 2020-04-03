نصيحة غريبة من شهيرة للنساء خلال الحجر المنزلي

تحرص الفنانة المصرية شهيرة على توجيه مجموعة من النصائح المرتبطة بطرق الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد عبر حسابها على "فيسبوك".

ووجهت مؤخراً إلى النساء والسيدات رسالة رأى الكثيرون أنها غريبة. وكتبت فيها: "بنصح البنات والسيدات إن الفترة دي ممكن نستغلها في الاعتناء ببشرتنا وشعرنا. وحاجة كمان لرفع المعنويات، حطي روج وانت قاعدة في البيت لنفسك أولاً ولجوزك لو فيه".

وهو ما أثار موجة من ردود الفعل حيث أثنت بعض المتابعات على هذه النصيحة فيما رأت أخريات أنها غريبة وأنه لا يمكن تطبيقها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع.

ويشار إلى أن شهيرة نشرت لاحقاً صورة لكمامة طبية وعلقت: "لما بقى آخر الأبحاث من أمريكا ومن البيت الأبيض من ساعات هي إن الفيروس ينتقل من النفس والكلام من اللي قاعد قدامك، أصبح لا بد من لبس الكمامات حتي في الأماكن المفتوحه. وعليه لا بد من إصدار تعليمات بوقف التصوير في الأستديوهات لأن الفنان مش هيلبس الكمامة وهو بيصور. دي حاجة في منتهي الخطورة. كله هينقل لكله ولكله لا قدر الله. أوقفوا التصوير في المسلسلات (نبوس أيديكم) حتى تستقر الأمور مش لازم نعرض في رمضان الموضوع أصبح خطير".

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