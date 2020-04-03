شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض وأسود.. زينة: "من فضلكم حد يرجعنى الزمن ده.. لا دى أرضك ولا زمنك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنت الفنانة زينة الرجوع بالزمن إلى زمن الأبيض والأسود معبرة عن حبها لهذه الفترة، وأنها تشبهها إلى حد كبير، ونشرت زينة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "من فضلكم حد يرجعنى زمن الأبيض والأسود .. لا دى أرضك ولا ده زمنك يا زونز".



زينة

وحصلت الفنانة زينة وفريق عمل مسلسلها "جمع سالم" على إجازة إجبارية من التصوير، بسبب انتشار فيروس كورونا، وإجراءات العزل وحظر التجول.

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وكانت قد انتهت الفنانة زينة مؤخرًا من تصوير عدد من مشاهدها في مسلسل "جمع سالم" في ملجأ أيتام، وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير، حيث وضعت الشركة المنتجة للمسلسل خطة لتصوير العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يستمر التصوير طوال الشهر الكريم، خاصة أن الوقت المتبقي قبل حلول رمضان غير كافٍ لإنهاء المسلسل بأكمله.

مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته: دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.

يذكر أن آخر أعمال زينة في الدراما مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحي، وتأليف محمد الصفتي، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحي عبدالوهاب ونسرين أمين، ومي القاضي ومحمد شاهين وحازم سمير، وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.